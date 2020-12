Sfondano vetrata di ufficio postale per svuotare bancomat a Palermo, caccia ai colpevoli

Hanno sfondato la vetrata dell’ufficio postale di via Calogero Nicastro, a Palermo, tentando di portare via i soldi del Postamat. In due hanno aperto un varco in una vetrata dell’istituto per mettere a segno un colpo da un centinaio di migliaia di euro.

L'operazione di caricamento dei soldi nel postamat era stata già terminata. Il tentativo di furto è fallito e i due giovani a volto coperto sono fuggiti dopo aver distrutto la vetrata dell’agenzia. L’ufficio postale è rimasto chiuso. La polizia sta tentando di risalire ai due banditi.

