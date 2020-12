Melograni tunisini spacciati per siciliani: scatta il sequestro a Palermo

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Palermo, nell’ambito delle attività di controllo svolte a livello nazionale a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari, hanno sequestrato, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, oltre 22 tonnellate di melograno.

La merce, proveniente dalla Tunisia e destinata in Campania, è stata ispezionata dai funzionari doganali che hanno riscontrato, sulle confezioni, false indicazioni di origine che potevano far intendere al consumatore finale che la merce fosse stata prodotta in Sicilia.

L’importatore è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria che ha convalidato il sequestro dell’intera partita di merce.

