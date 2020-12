A Palermo un mese di inferno per i contagi, ma in provincia 14 comuni sono covid free

Un mese infernale per i contagi in provincia di Palermo. Il 15 novembre il totale dei positivi al coronavirus era di 12218 mentre ora la cifra è salita fino a 22472. Numeri quasi raddoppiati come indica il report dell’ufficio statistica del Comune.

La notizia positiva, come spiega Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, è che l’indice Rt provinciale, è attorno lo 0,8 per cento, al di sotto del limite dell’1.

E ci sono 14 comuni che sono isole felici, perchè lì il virus si è preso una pausa e sono, di fatto covid free. Si tratta di Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Camporeale, Castellana Sicula, Cefalà Diana, Collesano, Contessa Entellina, Godrano, Polizzi Generosa, San Mauro Castelverde, Sciara, Scillato, Sclafani Bagni e Ventimiglia di Sicilia.

