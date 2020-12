Movida, assembramento in centro: sequestro e multa per un pub a Palermo

Cibi e bevande alcoliche e superalcoliche serviti ai tavoli ma anche nell'area esterna di pertinenza del locale dove erano presenti in tutto 48 persone che stavano consumando.

Questa la situazione che si sono trovati di fronte gli agenti di polizia municipale quando ieri sera hanno effettuato un controllo in una traversa di via Roma, nell'ambito dei servizi per il contenimento del Covid 19 nelle zone della movida.

Per il locale è scattato il sequestro cautelare amministrativo per cinque giorni e il gestore sanzionato per inottemperanza alla sospensione delle attività dei servizi di ristorazione con un verbale di 400 euro. Allo stesso gestore è stato inoltre contestato un altro verbale, anch'esso di 400 euro, per violazione del divieto di assembramento.

© Riproduzione riservata