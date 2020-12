Uomo estratto da un'auto in fiamme dopo un incidente, gesto eroico di un giovane a Casteldaccia

Un terribile scontro frontale tra due auto sulla Strada Statale 113, vicino al Lido di Spagna a Casteldaccia, che poteva avere conseguenze peggiori: una delle due auto, infatti, ha preso fuoco e a tirare fuori dal veicolo il conducente è stato un giovane a bordo dell'altra auto coinvolta.



L'incidente si è verificato tra una Fiat Punto, sulla quale viaggiavano 4 giovani, e una Opel Crossland guidata da un uomo di 40 anni. A causa del violento impatto la Opel Crossland ha preso fuoco e il conducente era rimasto incastrato nell'abitacolo: ad aiutarlo ad uscire appunto uno dei quattro giovani.

Le conseguenze più gravi per il quarantenne trasportato in ambulanza del 118 all’ospedale Civico di Palermo. Per i quattro ragazzi solo accertamenti al Buccheri La Ferla.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Casteldaccia, di Brancaccio Palermo e Termini Imerese, oltre a polizia e carabinieri.

Foto di Teleone

© Riproduzione riservata