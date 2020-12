Sferracavallo, controlli dei vigili in abiti civili: uomo beccato mentre abbandonava rifiuti ingombranti

In abiti civili e a bordo di un'auto civetta hanno sorpreso un uomo che gettava rifiuti ingombranti. Operazione degli agenti della polizia municipale in via del Tritone a Sferracavallo.

Nell'ambito delle operazioni volte al contrasto al trasporto illecito e all'abbandono di rifiuti, gli agenti del nucleo tutela decoro e vivibilità urbana hanno notato un veicolo che si era fermato accanto ai cassonetti Rap all'angolo con via Schillaci,

Dall'auto è sceso un uomo che ha depositato involucri in cartone e la carcassa di un forno a incasso sulla sede stradale. L'uomo, sprovvisto di documento di identificazione e di circolazione del veicolo, è stato multato per abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico.

Gli agenti hanno redatto, inoltre, dei verbali per mancanza di documenti e copertura assicurativa del mezzo e per circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo con decreto di confisca dalla polizia. Le sanzioni ammontano a quattromila euro.

