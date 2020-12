Blitz allo Zen di Palermo, scoperto appartamento usato come "cassaforte" della droga

Blitz antidroga nel quartiere Zen di Palermo da parte degli agenti del commissariato di San Lorenzo. Nel mirino l'appartamento di un pregiudicato in via Agesia di Siracusa che, in seguito alle indagini della polizia, è stato ritenuto la “cassaforte” di numerose dosi di droga destinate al mercato “al dettaglio” dello stesso quartiere.

All'interno dell'appartamento sono state trovate 61 stecche hashish, 8 involucri della stessa sostanza, 39 dosi di marijuana per un peso complessivo di 170 grammi, materiale usato per il confezionamento e 115 euro in contanti. La droga e il denaro sono stati sequestrati.

Grazie al fiuto del cane antidroga Ulla, la polizia ha esaminato un furgone parcheggiato in via Senocrate di Agrigento: all'interno erano nascosti due chili di marijuana, mentre altre dosi sono state trovate all'interno della ruota anteriore destra. Identificato un giovane, proprietario del mezzo. Anche in questo caso lo stupefacente è stato sequestrato ed indagini sono in corso per risalire ai destinatari della droga.

© Riproduzione riservata