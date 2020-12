Covid, paziente positiva trapianta a Palermo: "Voglio vivere ogni momento"

La paziente sottoposta al trapianto di fegato all’Ismett di Palermo, dopo essere risultata positiva al Covid, è una donna di 41 anni, nata in Lituania ma norvegese di adozione, che vive da 4 anni in Sicilia perchè il marito lavora presso la base di Sigonella.

La scorsa estate ha scoperto di avere un tumore al fegato e la sola possibilità di guarigione era un trapianto. Quando è arrivata all’Ismett è stata sottoposta a tampone e si è scoperto in quel momento che era positiva per cui è stata temporaneamente tolta dalla lista d’attesa fino a quando non si è negativizzata. L’intervento è stato effettuato il 23 novembre e ieri la paziente, che è in

buone condizioni di salute, è stata dimessa dopo tre tamponi negativi. «E' stata un’esperienza surreale - ha commentato - ma fortunatamente adesso sto bene. Ringrazio l’Ismett, tutti i medici e gli infermieri. Adesso voglio vivere ogni momento della mia vita».

La donatrice è una ragazza catanese morta in seguito ad un incidente stradale, risultata positiva dopo essere stata ricoverato nel reparto di Rianimazione ed essere stata sottoposta al tampone. I genitori della giovane hanno dato il loro assenso all’espianto dell’organo.

