Incidente a Palermo, è morto il dj Peppe Wjan: era ricoverato in ospedale

Era stato vittima di un incidente stradale qualche giorno fa, ma le sue condizioni non sembravano gravi. Il ricovero in ospedale, poi l'improvviso, inaspettato peggioramento, fino alla morte avvenuta oggi.

Palermo piange Peppe Wjan, notissimo dj della movida cittadina, protagonista anche di numerosi sketch con comici e attori siciliani e non solo. In passato impiegato al Cerisdi e con dei ruoli nei quadri della Regione, aveva 51 anni.

Sui social network subito dopo la notizia della sua morte in moltissimi hanno ricordato "Peppe", con messaggi di affetto e commozione. Un fulmine a ciel sereno, per chi lo conosceva bene. A fine novembre, con un braccio malconcio e con il pollice con il gesto dell'ok, subito dopo l'incidente, scriveva in un post "Araciu araciu picciò, senza fretta".

