Lutto al tribunale di Palermo, è morto l'avvocato Giovanni Savigni

È morto all'età di 58 anni Giovanni Savigni, avvocato del Foro di Palermo. I funerali saranno celebrati ai Rotoli lunedì 7 dicembre alle ore 9.30. Il feretro passerà dal Palazzo di Giustizia per un saluto da parte di tutta l’avvocatura.

Tanti i messaggi di cordoglio da parte di colleghi e conoscenti appena appresa la notizia: "Eri un uomo giusto, un uomo buono, oltre che un grande giurista", scrivono.

Tra questi, il commosso saluto dell'avvocato Dario Greco: "Te ne sei andato in punta di piedi, senza disturbare, così come hai sempre fatto, sempre attento ai modi, alle parole, con il tuo garbo dal sapore antico. Sei sempre stato parte di noi, sempre a riflettere, sempre a fornirci le tue idee, sempre aperto agli altri, sempre capace di dare il tuo contributo alle battaglie per la Giustizia, per i più deboli, per i Giovani. Tu sei e sarai sempre uno dei motivi per cui quello che abbiamo fatto insieme entra nel sangue, circola nelle vene, passa dalla testa e alla fine ferma nel Cuore. Ciao Giovanni Savigni, ciao Little John".

