Covid, al Buccheri La Ferla di Palermo attivo da mercoledì il drive-in per i tamponi molecolari

Dal giorno 9 dicembre, presso l'ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli, sarà attivo il servizio di drive in per l’effettuazione dei tamponi molecolari per il virus SARS-CoV-2. È organizzato secondo il modello "drive-through", senza scendere dall’auto. L’esame verrà eseguito dal finestrino.

Il servizio sarà erogato in solvenza (a pagamento) e il costo dell’esame sarà di 52,50 Euro. Il drive in è stato realizzato in un parcheggio di proprietà dell’ente, in via Anna Buccheri La Ferla 2 B. Sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 17,30. È necessaria la prenotazione che può essere effettuata esclusivamente online sul sito dell’ospedale: www.ospedalebuccherilaferla.it Anche il pagamento dell’esame deve essere effettuato esclusivamente online, dopo la prenotazione. Non occorre l'impegnativa del medico di medicina generale.

Le prenotazioni sono attive a partire da oggi. Il referto sarà consegnato entro 24-48 ore e sarà visualizzabile online sul portale dell’ospedale, utilizzando le credenziali che verranno consegnate dopo l’esecuzione del tampone. Per snellire le procedure ed evitare inutili code e sovraffollamenti, si chiede alla popolazione di arrivare al drive in 15 minuti prima dell’orario di prenotazione, portando con sé la modulistica compilata e firmata disponibile sul sito dell’ospedale: modulo privacy e modulo triage Covid, oltre che a un documento di identità.

