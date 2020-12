Falso carabiniere denunciato a Palermo: esibiva tessera e distintivi contraffatti

Ha dichiarato di essere un carabiniere mostrando ai "colleghi" una placca metallica simile a quella in dotazione alle forze dell’ordine ed un tesserino di riconoscimento ma i militari, che lo avevano fermato ad un posto di blocco, si sono resi conto che si trattava di distintivi falsi. L'uomo, P.Sa., di 45 anni, ha anche detto che era in servizio presso la “Caserma Carini”, ma i carabinieri che lo stavano controllando, che appartenevano veramente alla struttura di Palermo, non lo hanno riconosciuto come loro "collega".

Il materiale è stato sequestrato e dalle immediate è emerso che il 45enne era stato carabiniere ausiliario (servizio di leva) negli anni '90; sono ora incorso accertamenti sulle motivazioni del gesto e se si fossero già verificati abusi da parte dell'uomo.

