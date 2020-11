Maltempo a Palermo: salvato un uomo travolto dall'acqua, chiusa una corsia laterale della Circonvallazione

Maltempo nel pomeriggio a Palermo con un forte acquazzone che si è abbattuto sulla città e alcune strade si sono allagate in poche ore. Sfiorata la tragedia nella strada che va verso il fiume Oreto: un uomo che si trovava per strada, a bordo dell’auto, è stato travolto dall’acqua ed è stato messo in salvo dai residenti. Sono intervenuti i vigili del fuoco nella zona.

Copione sempre simile in città con strade allagate e così oggi, intorno alle 19,40, a causa della presenza di acqua sull'asfalto è stata chiusa la corsia laterale della Circonvallazione in direzione Messina, all'altezza del sottopasso di via Lazio.

In una nota, la protezione civile, ha comunicato che "a causa della presenza di acqua, si sta chiudendo la corsia laterale della Circonvallazione in direzione Messina, all'altezza del sottopasso di via Lazio. Su tutto l'asse stradale procedere con prudenza anche se non sono al momento segnalate situazioni critiche. Polizia Municipale sul posto con proprie pattuglie".

Viene consigliato "su tutto l'asse stradale" di "procedere con prudenza anche se non sono al momento segnalate situazioni critiche. La Polizia Municipale è sul posto con proprie pattuglie".

Sono bastate dunque due di ore di pioggia per rendere pericoloso il tratto di viale Regione Siciliana che è stato chiuso. Gli agenti sono sul posto per monitorare la situazione. In totale sono sei le pattuglie attualmente impegnate per l'allerta meteo.

Al momento la zona critica a Palermo resta quella di via Imera, via Colonna Rotta e i sottopassaggi in viale Regione Siciliana.

