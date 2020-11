Sequestrati a Palermo 900 giocattoli in un negozio cinese

Novecento giocattoli privi del marchio Ce sono stati sequestrati i finanzieri di Palermo. Erano esposti per la vendita all’interno di un negozio della zona commerciale della città, gestito da esercenti di nazionalità cinese.

I giocattoli non riportavano il marchio della Comunità Europea e alcuna indicazione in lingua italiana. I finanzieri hanno proceduto, inoltre, alla segnalazione del responsabile alla competente Camera di Commercio per l’irrogazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 10.500 euro fino a un massimo di oltre 31.500 euro.

