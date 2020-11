Non indossano la mascherina, 54 persone multate a Palermo

Alcune persone sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispettato le norme anti-assembramento. Per questo sono state 54 le persone multate ieri a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid ed un esercizio commerciale è stato chiuso per 5 giorni.

In totale sono state controllate 3019 persone e 301 attività commerciali. Dall’inizio del mese le persone multate sono circa 6000 e 17 denunciate, su oltre 40 mila controlli. Su 7.000 esercizi commerciali, ne sono stati multati 21, sei quelli chiusi per 5 giorni.

Questi i numeri dei controlli effettuati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale, coordinati dalla prefettura.

© Riproduzione riservata