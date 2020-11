Coronavirus, 355 nuovi positivi nello screening in provincia di Palermo: 18 casi nelle scuole su 2.322 tamponi

Sessantaquattro comuni coinvolti, 12.226 tamponi e 355 positivi, sottoposti nella stessa sede a tampone molecolare, come previsto dal protocollo sanitario per la verifica definitiva. E’ il bilancio della due giorni dedicata dall’Asp di Palermo allo screening di popolazione rivolto prevalentemente al mondo della scuola.

Tra sabato e domenica i medici dell’Azienda sanitaria del capoluogo hanno raggiunto tutte le località della provincia nelle quali finora non erano stati realizzati Drive In. L’attività, promossa dall’Assessorato regionale alla salute in collaborazione con le Amministrazioni comunali, si sono protratte in monte realtà ben oltre l’orario fissato per la chiusura.

Dei 12.226 tamponi effettuati nel weekend, 2.066 sono stati registrati a Palermo (alla Fiera del Mediterraneo) e 10.160 in provincia (4.731 sabato e 5.429 domenica) con rispettivamente 101 positivi in città e 254 in provincia. La maggiore adesione c’è stata sabato nel Drive In di Cinisi-Terrasini con 630 tamponi (11 positivi), ma considerevole è stato anche l’afflusso ieri a Lercara-Castronovo-Vicari (550 tamponi e 32 positivi) e Casteldaccia (494 tamponi e 18 positivi). Dall’inizio della campagna di Screening rivolta al mondo della scuola nelle attività in modalità Drive In l’Asp di Palermo ha effettuato 39.598 tamponi (25.682 a Palermo e 13.916 in provincia) con 2.305 positivi (1.915 positivi e 390 in provincia).

Intanto procede l’attività di monitoraggio per la ricerca del coronavirus direttamente nelle scuole di città e provincia. Finora sono stati 2.322 i tamponi effettuati dai medici dell’Usca scuola dell’Asp e 18 i positivi. Qui di seguito il calendario della settimana:

LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

• Istituto Montegrappa/Sanzio

• IC Alessandra Siragusa

• Istituto Maneri Ingrassia

• Istituto Borgese

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

• Istituto Rita Levi Montalcino

• Istituto Scinà Costa

• Istituto Giuliana Saladino

• Istituto Leonardo Sciascia

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE

• Istituto Uditore Setti Carraro

• Istituto Amari Roncalli Ferrara

• Istituto Sferracavallo Onorato

• Istituto Alberigo Gentile

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE

• Istituto Giovanni XXIII

• Istituto Falcone

• Istituto Antonio Ugo

• Istiututo Florio/SanLorenzo

VENERDÌ 27 NOVEMBRE

• Istituto Comprensivo Politeama

• Istituto Comprensivo Manzoni Impastato

• Istituto Comprensivo Cruillas

© Riproduzione riservata