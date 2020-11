Palermo, passaporto falso per ottenere il permesso di soggiorno: denunciato un tunisino

La Polizia di Stato ha denunciato un cittadino tunisino a Palermo per aver contraffatto il proprio passaporto al fine di ottenere il permesso di soggiorno.

L'uomo, in arrivo da Tunisi sulla motonave "Catania", avrebbe alterato il proprio passaporto mediante l'apposizione di due timbri. Nonostante tali timbri fossero di buona fattura, gli agenti hanno notato l'assenza degli "elementi di sicurezza" ovvero quelle caratteristiche grafiche, previste per legge, di cui devono essere necessariamente dotati i timbri in questione.

I poliziotti hanno effettuato un più accurato esame del documento mediante l'utilizzo di microscopi e di altre apparecchiature, di cui è dotato l'Ufficio di Frontiera, confermando la falsificazione del passaporto .

