Appostamenti, offese e foto dell'ex fidanzata su sito di incontri: arrestato stalker a Mondello

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato uno stalker di 37 anni, residente a Mondello. Gli agenti sono stati contattati dalla ex fidanzata dell'uomo che, dopo vessazioni e violenze, ha deciso di chiedere l'aiuto della Polizia.

Una storia di stalking da cui emergono dettagli raccapriccianti: l'uomo, dopo la fine della relazione, aveva cominciato ad appostarsi sotto casa dell'ex, controllando tutte le visite di amici o parenti, gridandole offese inaudite in piena notte, così da essere sentito dall'intero vicinato. La donna è stata addirittura costretta a rafforzare la ringhiera del giardino per renderla inaccessibile ma l'uomo ha continuato ad appostarsi, imbrattando il portone di casa con liquidi e prodotti alimentari. In un'occasione lo stalker avrebbe abbandonato davanti al portone di casa della donna un sacco pieno di serpenti morti. Avrebbe inoltre pubblicato una foto intima della ex in un sito incontri.

La ragazza, stanca delle offese e delle vessazioni, ha deciso dunque di contattare la polizia quando, per l'ennesima volta, l'uomo si è recato presso l'abitazione della donna, in evidente stato di alterazione alcolica. L'uomo non ha preso bene l'arrivo degli agenti che sono stati a loro volta aggrediti. Lo stalker è stato fermato e tratto in stato di arresto.

© Riproduzione riservata