Pontile pericolante a Mondello, chiuso dalla Capitaneria

La capitaneria di Porto ha transennato il pontile del porticciolo di Mondello a Palermo perché pericolante. Il provvedimento è stato emesso dal comandante della Guardia Costiere.

L’accesso è stato interdetto al pubblico, dopo un sopralluogo dei militari dell’ufficio locale marittimo di Mondello è stato accertato che non sarebbe sicuro ed è stata segnalata la «necessità di un intervento immediato di manutenzione di tutta la struttura», come si legge nell’ordinanza firmata lo scorso 16 novembre. «Sono vietati la sosta e il transito di mezzi terrestri e persone in tutto il pontile - si legge ancora nell’ordinanza - nonché qualsiasi altra attività marittima subacquea e di superficie».

© Riproduzione riservata