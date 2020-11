Coronavirus: corso di formazione in aula a Bagheria, 17 denunciati

Gli agenti della polizia di Bagheria hanno denunciato il titolare di una società che aveva organizzato un corso di formazione senza rispettare le norme anticovid.

In un appartamento sono state trovate 17 persone, stipate in un ambiente di circa 25 metri quadri. I partecipanti al corso, parecchi dei quali provenienti da altri comuni, suddivisi in gruppi di tre e quattro persone, erano vicini tra loro, senza rispettare il distanziamento minimo.

L'assembramento è stato sciolto dai poliziotti che hanno denunciato tutti i partecipanti.

