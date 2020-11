Palermo, assalto a un portavalori in via Nicastro: bottino da 100mila euro

Assalto a un portavalori a Palermo. Tre rapinatori armati sono entrati in azione in via Calogero Nicastro, nel quartiere Santa Rosalia e hanno rapinato il portavalori che doveva prelevare i soldi all'ufficio postale.

I banditi hanno atteso che le guardie giurate della Sicurtransport prelevassero i contanti dalla filiale e ne hanno aggredito una riuscendo a portare via il bottino - che ammonterebbe a oltre 100 mila euro - e una pistola prima di scappare.

A lanciare l'allarme sono state le stesse guardie giurate. Sono intervenute numerose volanti di polizia e il personale della Scientifica per eseguire i rilievi. Lungo la via di fuga infatti la banda si sarebbe sbarazzata di una pistola che, a prima vista, sembrava un'arma giocattolo senza tappo rosso.

Gli investigatori hanno avviato le ricerche in zona ma i rapinatori hanno avuto il tempo di fare perdere le proprie tracce. Al vaglio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell'ufficio postale e di alcuni negozi che si trovano nelle vicinanze.

