Coronavirus, prima vittima a Terrasini: un'anziana senza altre patologie, chiuse le scuole

A Terrasini c'è una prima vittima per il Coronavirus: si tratta di una donna di 71 anni, deceduta al Covid Hospital di Partinico. Ma, come racconta Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia in edicola, in paese ci sarebbe il boom dei positivi schizzati a quota cento.

La signora N.S., ricordata con un post su Facebook sulla pagina del sindaco Giosuè Maniaci, non soffriva di particolari patologie pregresse: "Il Coronavirus non è solo una tragedia sanitaria – ha scritto Maniaci - ma è anche una disgrazia umana perché lascia i pazienti soli, senza l’affetto e il conforto dei propri cari nel momento della morte in ospedale e senza possibilità di una vera celebrazione funebre".

Maniaci ha emanato un’ordinanza con cui sospende le lezioni nelle scuole fino al 30 novembre. Dopo il parere dei medici di base e dei pediatri «alla luce dell’aumento costante dei casi che riguardano alcuni alunni e insegnanti di diverse classi delle scuole».

Maniaci ha deciso che «un periodo di sospensione delle attività didattiche in presenza potrebbe contribuire a contenere il dilagare della pandemia».

