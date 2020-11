Paura al Civico di Palermo, paziente viene medicato e distrugge il reparto di oculistica

Ancora violenza all'ospedale Civico di Palermo. La notte scorsa - secondo quanto apprende l’Italpress - un uomo dopo essere stato medicato, ha dato in escandescenze e ha distrutto apparecchiature e arredi del reparto di oculistica.

Per mettersi al riparo ed evitare di essere aggrediti, i medici di turno sono stati costretti a rifugiarsi in una delle stanze del reparto. Parecchi i macchinari, anche di molto costosi, danneggiati. Secondo una prima stima i danni ammonterebbero a decine di migliaia di euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale che, con difficoltà, hanno ripristinato l’ordine in corsia.

Nei giorni scorsi i parenti di una paziente morta e affetta di Covid hanno cercato di sfondare con una panchina la porta del reparto di "Medicina 2" all'edificio 4, inveendo contro i sanitari.

