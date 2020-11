Spaccia droga in casa, arrestato pusher a Bagheria

Un 38enne di Bagheria, C.M., è stato arrestato per spaccio di stupefacenti. A insospettire i finanzieri, il continuo via vai di persone nei pressi della sua abitazione. Durante un appostamento, i militari hanno fermato due persone che uscivano dalla casa, trovandole in possesso di hashish. E' scattato quindi il blitz nell'abitazione dell'uomo. Qui è stato rinvenuto un panetto di hashish del peso complessivo di oltre 25 grammi, pronto per essere diviso in dosi e venduto ai numerosi acquirenti.

Dai successivi approfondimenti, una componente del nucleo familiare dell’arrestato è risultata percettrice del Reddito di Cittadinanza e pertanto è stata segnalata all’Inps per la decadenza dal beneficio.

