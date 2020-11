Palermo, sequestrato un chiosco abusivo a piazza San Domenico

Il Nucleo controllo attività commerciali su area pubblica della Polizia Municipale, insieme al Gruppo Pronto impiego Palermo della Guardia di Finanza, hanno effettuato un'operazione congiunta in piazza San Domenico e hanno restituito alla pubblica fruizione il marciapiede, sequestrando una struttura edilizia abusiva di vendita di piante e fiori.

L’attività abusiva veniva esercitata in un chiosco in metallo fissato sul suolo pubblico con cemento che ostruiva un tombino di metallo del servizio di illuminazione pubblica e occupava una porzione di 4 metri quadrati che, con merce e attrezzature, arrivava a 10 metri quadrati. Il titolare dell’attività commerciale è risultato sprovvisto di autorizzazione amministrativa, scaduta da diversi anni, per la vendita di piante e fiori su area pubblica e limitata all’utilizzo di una sola rastrelliera non infissa al suolo con occupazione di 2 metri quadrati.

Verificato che la struttura risultava realizzata abusivamente, consistendo in opera fissa cementata al suolo, è stato accertato il reato di edilizia abusiva aggravato dalla presenza del vincolo monumentale. Al fine di evitare il protrarsi dei reati e interrompere l’uso del chiosco abusivo, il manufatto è stato posto sotto sequestro preventivo, delimitandolo con bande monitorie, e sono stati apposti i sigilli cartacei.

Il titolare dell’attività, T.G. di 65 anni, è stato segnalato all’Autorità giudiziaria anche per il reato di invasione del suolo pubblico e, allo stesso, è stato intimato l’immediato ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, le Fiamme gialle hanno proceduto a contestare all’esercente abusivo la mancata installazione del misuratore fiscale e alla sua segnalazione all’Agenzia delle Entrate in quanto risultato intestatario di partita Iva cessata dal 2016.

© Riproduzione riservata