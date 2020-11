"Al pronto soccorso del Civico ancora 40 pazienti, 19 i sanitari positivi": la denuncia dei sindacati

«Mentre da più parti ci viene raccontato che si realizzano nuovi posti letto Covid, da settimane all’interno dell’area di emergenza dell’ospedale Arnas Civico di Palermo stazionano, ricoverati, almeno una quarantina di pazienti bisognosi di assistenza respiratoria che creano inevitabilmente, per la patologia in atto, ambienti saturi di vapori infetti». Lo dice Angelo Collodoro, vice segretraio regionale Cimo, sindacato dirigenti medici.

«Ecco perchè - spiega Collodoro - si viene a creare il focolaio di sanitari positivi che questa mattina è già arrivato a 19. La verità è che se esistessero davvero i posti letto annunciati, tutti questi pazienti sarebbero stati già trasferiti e ricoverati nei reparti di terapia subintensiva».

Nel frattempo, ieri pomeriggio, i sanitari dell’area di emergenza sono stati sottoposti a tampone. «Abbiamo in atto soltanto un nuovo positivo e il fattore moltiplicativo sembra scongiurato - dice il direttore dell’area di emergenza Massimo Geraci - la prudenza in questi casi è fondamentale, pertanto, aspetterei almeno un’altra corsa di tamponi, se non addirittura due. Li stiamo ripetendo su tutti ciclicamente e ovviamente speriamo bene».

Ieri nel pronto soccorso dell’ospedale 'Ingrassia' di Palermo tra mezzogiorno e sera c'erano 4 pazienti positivi e 5 sospetti, 2 di questi stamattina sono risultati positivi. Nella notte sono stati trasferiti 2 nell’ospedale 'Madonna dall’alto' di Petralia Sottana, 1 al 'Civico' e 1 a Covid hospital di Partinico

