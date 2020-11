Coronavirus a Palermo: focolaio al pronto soccorso del Civico, terza vittima a Monreale, scuole chiuse a Termini

Allarme all'ospedale Civico di Palermo per un focolaio divampato all'interno del pronto soccorso. Almeno 14 tra medici e infermieri sono risultati positivi nel corso dei controlli effettuati regolarmente sul personale sanitario.

All'interno del pronto soccorso sono ricoverati almeno 50 pazienti Covid, alcuni anche in condizioni critiche. Al momento sono stati eseguiti diversi tamponi agli altri operatori sanitari in servizio, molti sono già risultati negativi. "Stiamo cercando di arginare il focolaio - dice il primario del pronto soccorso Massimo Geraci - Al momento i positivi sono 14 circa il 10%. Ci sono tanti pazienti nel reparto, molti in ventilazione".

«In otto mesi di emergenza avevamo avuto soltanto 3 casi tutti subito rientrati, evidentemente qualcosa è successo ma prima di capire la causa si deve fare il punto della situazione. Oggi avremo un vertice con la direzione per rianalizzare tutti i percorsi organizzativi di accesso e rivederli in chiave più restrittiva». Lo dice Massimo Geraci, direttore dell’area di emergenza dell’ospedale Civico. «Stanno tutti bene, sono asintomatici - aggiunge Geraci - ma è una percentuale critica, per questo proporrò alla direzione sanitaria l’esecuzione di tamponi ogni tre giorni».

Continua a preoccupare anche la situazione in provincia di Palermo. C'è la terza vittima del Covid-19 a Monreale dove si registrano 77 residenti positivi. A perdere la vita è stato un appuntato in pensione dei carabinieri di 64 anni. L’uomo era ricoverato nel reparto Covid del Civico ma le sue condizioni si sono aggravate per il virus fino al decesso.

Fa rumore anche quel che sta succedendo a Castelbuono, che fino a qualche giorno fa aveva dichiarato di essere «Covid free» ma in meno di una settimana la situazione è completamente cambiata tanto che ora ci sarebbero 43 positivi.

Salgono i casi anche a Termini Imerese: secondo l’ultima rilevazione sono diventati 107. Il sindaco Maria Terranova ha deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado fino al prossimo 15 novembre.

