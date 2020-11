Palermo, controlli antiabusivismo a Pallavicino e Sferracavallo: multe e sequestri di alimenti

La polizia passa al setaccio ambulanti per appurare la regolarità o meno della merce messa in vendita e a Palermo fioccano multe per gli abusivi e sequestri di alimenti. Le più numerose e gravi irregolarità sono state riscontrate nella zona di Pallavicino e Sferracavallo, dove i poliziotti del Commissariato San Lorenzo, insieme agli agenti del Reparto Prevenzione Crimine, al personale della polizia municipale e della Capitaneria di Porto hanno controllato tre venditori di prodotti ortofrutticoli e altrettanti esercizi commerciali della filiera dei prodotti ittici.

È stato scoperto che alcuni esercitavano senza le autorizzazioni e alcuni esercizi commerciali vendevano alimenti privi di etichettatura e tracciabilità. Sono state sequestrate complessivamente circa 200 chili di prodotti ortofrutticoli, che sono stati devoluti in beneficenza ad un Istituto caritatevole palermitano e circa 46 chili di prodotti ittici, che a seguito di controlli e verifiche dei veterinari dell’Asp non sono risultati idonei al consumo alimentare e che sono stati smaltiti da una ditta autorizzata.

Sono state elevate, inoltre, sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3.791 euro.

