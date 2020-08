Abusivismo commerciale, inaspriti i controlli nelle isole pedonali a Palermo

La polizia municipale comunica che, d’intesa con il vicesindaco Fabio Giambrone, il comandante Vincenzo Messina ha disposto a partire da questo fine settimana un incremento dei controlli lungo gli assi pedonali del centro: via Maqueda, Corso Vittorio Emanuele, via Ruggero Settimo. In particolare, sei pattuglie saranno impegnate nel contrasto all’abusivismo commerciale e ad ogni forma di comportamento contrario al decoro, alla fruibilità e all’accessibilità delle aree.

Le pattuglie si aggiungeranno a quelle già in servizio. "E' assolutamente necessario e non più rinviabile - affermano il sindaco Leoluca Orlando ed il vicesindaco Fabio Giambrone - riportare le zone pedonali, che tanto lustro hanno dato alla nostra città negli ultimi e tanto hanno contribuito al rilancio economico del centro storico, entro canoni di vivibilità. Dopo il periodo del lockdown, abbiamo assistito al proliferare incontrollato del fenomeno dell’abusivismo commerciale e altri comportamenti che non sono consoni al decoro e alla giusta fruibilità che vogliamo dare a queste aree. Abbiamo quindi chiesto un rafforzamento dei controlli, su cui contiamo anche dare una giusta risposta ai commercianti e ai residenti della zona che sono le prime vittime di comportamenti illeciti non tollerabili".

© Riproduzione riservata