Palermo, il miracolo del bimbo nato con due teste: ora parla e cammina

Un neonato con due teste, una madre che si ostina a volerlo vedere crescere nonostante la grave malformazione e le parole dei medici che dicono che la sua sopravvivenza è quasi impossibile. Poi, il miracolo. Sì, il miracolo: è stata proprio la grande fede dei genitori e di tutti coloro che li hanno circondati in questi ultimi mesi a rendere possibile la salvezza del figlio. Lo scrive Connie Transirico in un articolo pubblicato oggi sul Giornale di Sicilia in edicola.

Grazie a una colletta e il volo di elicottero con medici e operatori donato dalla Regione, il bimbo viene portato al Bambin Gesù dove viene operato. Qui la sua "seconda testa" viene eliminata grazie a un intervento che sa veramente di eccezionalità. L'operazione è riuscita e oggi Santiago Vultaggio parla, gattona e cammina. Ha compiuto un anno ed è stato ribattezzato "il miracolo dei Cappuccini".

