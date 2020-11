Coronavirus, manifestazione non organizzata: denunciato il capo di Forza Nuova Palermo

Il leader provinciale di Forza Nuova, Massimo Ursino, si è recato questa mattina negli uffici della Digos di Palermo. Lo fa sapere lui stesso, via social: "Sono stato convocato perchè mi devono notificare l’ennesima denuncia per manifestazione non autorizzata".

Venerdi scorso numerosi commercianti, tra cui Massimo Ursino, si erano radunati spontaneamente prima in piazza Indipendenza, sotto il palazzo del Governo regionale, e poi hanno sfilato lungo corso Calatafimi diretti verso viale Regione Siciliana, dove per qualche minuto è stato bloccato il traffico sull'arteria che, attraversando la città, collega le due autostrade Palermo-Catania e Palermo-Mazara del Vallo.

"Ho portato una risma di carta per dare la misura di quanto siano inutili dei fogli di carta a chi a cuore le sorti dell’Italia, vuole combattere l’ennesimo lockdown e i dpcm di un governo illegittimo", ha scritto su Facebook.

© Riproduzione riservata