Coronavirus, a Palermo focolai in due Rsa: in via Messina Marine 66 positivi

Sono 66 i positivi, tra degenti e operatori, nella Rsa di via Messina Marine a Palermo, e tra loro una ventina di operatori. Lo riferisce la Funzione Pubblica Cgil, aggiungendo che "sono solo tre, in questo momento, gli infermieri che si alternano nei cinque piani dell’edificio, con turni massacranti".

"La situazione dentro l’Istituto Geriatrico Siciliano sta degenerando", spiega il sindacato, che ha sollecitato in una nota all’Asp e al prefetto che "la struttura e le persone presenti vengano messe in sicurezza" e l’invio di "personale che possa dare il cambio agli operatori già stremati oltre che impauriti". Nel corso di questo fine settimana "i casi sono aumentati considerevolmente, almeno tra gli operatori, che grazie al drive in della Fiera del Mediterraneo, hanno effettuato altri tamponi risultati purtroppo positivi. Alcuni di loro erano risultati negativi al tampone rapido effettuato presso la struttura. Il numero dei positivi è salito ancora".

Tre i casi più gravi dentro la Rsa, trasportati al pronto soccorso. "Siamo di fronte ad una situazione davvero drammatica, se si pensa che per 74 pazienti distribuiti su cinque piani, ci sono attualmente disponibili solo tre infermieri che si stanno alternando con turni massacranti - aggiunge Morello - Chiediamo al Prefetto di Palermo e alla Asp di volere mettere in atto tutti gli strumenti necessari per tentare di arginare il propagarsi di questo virus all’interno della struttura, che sta mettendo a repentaglio la salute dei degenti e degli operatori".

La Fp segnala inoltre un altro focolaio presso la Casa di Riposo SS. Salvatore di via Altarello 2, ancora a Palermo, che ha coinvolto degenti e operatori. "Ci risulta - continua Morello - che ancora l’Asp non abbia effettuato il primo screening necessario per capire e circoscrivere la situazione prima che la stessa degeneri come all’Istituto Geriatrico Siciliano".

