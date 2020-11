Ospedali in emergenza, a Petralia Sottana 10 posti letto Covid invece dei 100 promessi

Dieci posti letto destinati ai pazienti Covid già esauriti a Petralia Sottana. Ma i posti, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, avrebbero dovuto essere molto di più: 100.

I pazienti sono arrivati con le ambulanze, dall’ospedale Cervello di Palermo, da quello di Termini Imerese e perfino da Mazara del Vallo. Si tratta comunque di posti di "bassa assistenza medica", cioè riservati a quei pazienti che hanno i sintomi del Covid-19 ma che non rischiano di finire in terapia intensiva.

Il commissario per l’emergenza Covid per la provincia di Palermo, Renato Costa, respinge le accuse sulla mancanza di posti letto a Petralia e negli altri ospedali palermitani: "I posti a disposizione sono molti di più – spiega – ma li apriremo in maniera modulare, solo in caso di bisogno: per adesso a Petralia sono dieci ma in pochissimo tempo possiamo arrivare fino a 35 se le circostanze lo richiederanno".

