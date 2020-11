Non ce l'ha fatta Felice Napolitano, il 66enne che lo scorso 23 ottobre era stato coinvolto in un incidente stradale. L'uomo si trovava di pomeriggio in via Eugenio L'Emiro alla Zisa ed era stato travolto da un mezzo pesante.

L'autista si era fermato e aveva chiamato i soccorsi. Il 66enne era stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni e nella notte è deceduto.

© Riproduzione riservata