Ambulanze in coda a Partinico, terapie intensive piene a Palermo: in arrivo subito altri 14 posti

Altri 10 posti di terapia intensiva al Civico e 10 a Partinico saranno attivati in queste ore per fronteggiare l'emergenza coronavirus. Per i pazienti Covid nel bacino di Palermo e Trapani la situazione è infatti al limite. I posti di terapia intensiva a Palermo - tra Civico, Cervello e Partinico - sono pieni. Al momento sono disponibili solo quattro posti a Marsala.

Nel piano della Regine c'è un incremento di 416 posti in più per pazienti gravi entro novembre, ma intanto si assiste a code di ambulanze nei pronto soccorsi come è successo nelle scorse ore all’ospedale di Partinico, dove i mezzi hanno fatto la fila per poter ricoverare i positivi sintomatici con i 90 posti letto praticamente completi.

Negli altri Pronto soccorso l'emergenza è tangibile, come ha raccontato Fabio Geraci oggi sul Giornale di Sicilia: ieri sera c’erano 43 persone all’ospedale Civico con 14 codici rosso, 37 al Cervello con 4 utenti non ancora in trattamento, 55 a Villa Sofia con un codice rosso e nove che aspettavano la visita, 25 al Policlinico e 7 in sala d’aspetto e sedici pazienti all’Ingrassia.

Una pressione che sta mettendo sotto stress il personale sanitario: ad alleviare la loro fatica potrebbero arrivare 907 medici che hanno chiesto di poter lavorare a Palermo rispondendo all’avviso pubblico della Regione. Si tratta di giovani appena laureati, specializzandi, professionisti in pensione e medici stranieri.

