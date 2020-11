Coronavirus, posti pieni al Cervello e al Civico: allestiti due centri a Palermo

Posti Covid tutti pieni nei reparti di Palermo del Cervello e dell’ospedale Civico e oggi si sono formate lunghe code nell’ospedale di Partinico, quasi al completo: così l’Asp ha aperto domicili assistiti nei centri del Buon Pastore uno a Tommaso Natale e nella zona di Corso Calatafimi; in totale 40 posti. Oggi per gli ospedali di Palermo è stata una giornata campale.

Tantissime richieste e i pronto soccorso di Civico e Cervello messi in ginocchio. In crisi anche l'Ingrassia, dove la sala rossa è stata chiusa per lavori urgenti e di messa in sicurezza e ripristino.

Dalla prossima settimana apriranno i primi cento posti nell’ospedale di Petralia Sottana Madonna dell’Alto. Il punto sulla situazione sanitaria è stato fatto questa sera dal prefetto con i sindaci, il commissario provinciale per l’emergenza Coronavirus Renato Costa e i vertici dell’Asp.

© Riproduzione riservata