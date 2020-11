4 novembre, la commemorazione a Palermo

Nel Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, le massime Autorità civili e militari hanno onorato i Caduti di tutte le guerre presso il Sacrario militare del cimitero dei Rotoli.

Una breve e significativa cerimonia, in cui, alla presenza del Gonfalone della Città, decorato di Medaglia d’Oro al Valor Militare, Sua Eccellenza il Prefetto di Palermo, Dottor Giuseppe Forlani, il Sindaco della Città, Professor Leoluca Orlando, e il Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante dell’Esercito in Sicilia e del Presidio militare Interforze, hanno deposto una corona d’alloro dinnanzi all’altare del Sacrario.

Un modo per commemorare con un unico tributo, nell’Anniversario della fine della Grande Guerra, il sacrificio dei Caduti e il compimento dell’Unità Nazionale.

Quest’anno, infatti, le consuete celebrazioni che nelle precedenti edizioni erano riuscite a coinvolgere l’intera cittadinanza dall’alzabandiera al tramonto, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono state rimodulate in ottemperanza alle relative misure di prevenzione.

"Nel giorno dell’Unità nazionale, le Forze Armate si confermano fattore fondamentale di coesione per il Paese. Agli uomini e alle donne in armi va il mio pensiero grato e riconoscente per il contributo che forniscono in Patria e all’estero per il mantenimento della pace, della sicurezza e della convivenza civile. – ha voluto evidenziare Sua Eccellenza il Prefetto -. La loro presenza in queste ore a fianco del personale sanitario, delle Forze di Polizia e di quanti sono impegnati nel contenimento dell’epidemia evidenzia, ancora una volta, il senso dell’impegno al servizio della Repubblica".

