Palermo, verso il completamento di via Granatelli: murales e sculture nell'area pedonale

Murales ed installazioni artistiche in via Principe di Granatelli e in via Salvatore Vigo a Palermo. Questo l'ultimo step dei lavori sistemazione dell'area pedonale che si erano interrotti a causa del lockdown e che si svolgono in raccordo con la Sovrintendenza ai Beni Culturali.

L'operazione di decoro verrà realizzata in accordo con i commercianti e i residenti di questa zona dove si procederà infine al posizionamento di alcuni elementi di arredo e verde.

“Si tratta – ha detto il vice sindaco Fabio Giambrone – di importanti interventi di decoro che renderanno più piacevole e fruibile la zona grazie anche alla collaborazione dei cittadini che vi abitano e lavorano. Un particolare ringraziamento va naturalmente agli artisti che contribuiranno con le loro opere a rendere più bella l’area".

Le opere saranno realizzate da Davide Puma, Felix Feltrin, Roy Lichtenstein, Davide Pescanowskip. Enrico Ceccotto, Camilla Ancilotto e Pao, quest'ultimo realizzatore di alcuni dissuasori che verranno installati in via Granatelli.

