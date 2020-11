Omicidio Agostino, fissato il processo al boss Salvino Madonia

Comincerà il 27 novembre il processo al boss Salvino Madonia, accusato dell'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino, ucciso insieme alla moglie Ida Castelluccio, il 5 agosto del 1989. Lo ha stabilito il gup di Palermo Alfredo Montalto nel corso dell'udienza preliminare di oggi, dopo la richiesta del capomafia di essere giudicato in abbreviato.

Prosegue, invece, l'udienza preliminare per i due coimputati che hanno optato per il rito ordinario il boss Gaetano Scotto e Francesco Paolo Rizzuto, amico della vittima. Per Scotto che è imputato di duplice omicidio aggravato e Rizzuto, imputato di favoreggiamento, la Procura generale, che ha avocato l'inchiesta dopo la richiesta di archiviazione della Procura, chiederà il rinvio a giudizio alla prossima udienza fissata per il 13 novembre. Nel corso dell'udienza di oggi il pg Umberto De Giglio ha parlato dei depistaggi subiti dall'indagine sul delitto.

© Riproduzione riservata