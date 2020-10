Armi e munizioni trovati in un maneggio, un arresto a Palermo

Aveva nascosto armi e munizioni illegali in un maneggio. E.P., 49enne di Palermo è stato arrestato dai carabinieri nel corso di un controllo all’interno di un maneggio di proprietà dell’uomo in zona Ciaculli, i militari hanno trovato un fucile da caccia calibro 12, marca Beretta, diverse cartucce e una carabina ad aria compressa.

Da accertamenti il fucile risulta far parte del bottino di una rapina avvenuta nel 2015 a Misilmeri. Il fucile è stato inviato al laboratorio del Reparto Investigazioni Scientifiche Carabinieri di Messina per accertamenti balistici al fine di verificarne l’utilizzo in azioni delittuose. L’arrestato si trova ai domiciliari in attesa del rito direttissimo..

