Emergenza a Bellolampo, tonnellate di rifiuti in attesa di essere smaltiti

È emergenza a Bellolampo con tonnellate di rifiuti in attesa di essere smaltiti. L'ordinanza del sindaco Orlando con la quale vengono stipate subito 7500 tonnellate sulla sommità della sesta vasca, come riporta Connie Transirico, è slittata ad oggi e si potrà partire con la mini bonifica del piazzale ma ciò non risolve comunque l'emergenza.

Su tutto grava l'inchiesta sul presidente Giuseppe Norata (come anticipato dal Giornale di Sicilia) che ora spera di schivare l'accusa più pesante di disastro ambientale (sebbene nell’impianto le tonnellate di rifiuti sono in questi ultimi giorni diventate 40 mila) e limitare il danno. Occorrerà attendere l’esito delle analisi del materiale sequestrato dai carabinieri del Noe, assieme ai documenti amministrativi portati via dagli uffici della società.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE