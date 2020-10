Palermo, sospetto caso di coronavirus tra i dipendenti: chiusi gli uffici della Città Storica

Chiusi gli uffici della Città Storica a Palermo a causa di un caso sospetto di coronavirus tra i dipendenti. "In ordine ad un presunto caso di positività al Covid 19 di un dipendente in servizio presso la Città Storica - si legge in una nota del Comune - , in via precauzionale è stata disposta la chiusura, per la giornata di domani 27 ottobre, dell’ex Noviziato dei Crociferi al fine di procedere alla sanificazione di tutti i locali".

Come sottolineato inoltre "tutto il personale sarà posto in lavoro agile sino a nuove comunicazioni".

