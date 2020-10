Palermo, lavori urgenti nel canale Passo di Rigano: cambia la circolazione stradale in via Montepellegrino

Il Servizio Mobilità Urbana ha emesso ieri un'ordinanza che modifica la circolazione stradale di via Montepellegrino, al fine di consentire un intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza della copertura del canale Passo di Rigano.

In particolare, viene disposta su via Montepellegrino la chiusura al transito veicolare della carreggiata in direzione monte - nel tratto compreso tra via Montalbo e via Ruggero Loria escluse - e la contestuale istituzione del doppio senso di marcia in direzione mare, nel tratto compreso tra via Ruggero Loria e via Montalbo escluse. È stata decisa anche l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24 sui due lati della carreggiata.

L’intervento si è reso necessario poiché, a seguito di segnalazione telefonica della Centrale operativa dei vigili del fuoco, lo scorso 22 ottobre, è stato accertato il peggioramento strutturale della copertura del canale Passo di Rigano per il quale necessita un intervento di ripristino strutturale indifferibile ed urgente. Il provvedimento resterà valido sino all'eliminazione dello stato di pericolo.

"Gli uffici sono da tempo impegnati - dichiara l'assessora alla Rigenerazione Urbana, Maria Prestigiacomo - nella progettazione di questo intervento ed entro fine mese, con dei fondi del Ministero delle infrastrutture potremo avviare le procedure. Un analogo intervento lo stiamo già programmando in un'altra parte del canale in via Principe di Paternò".

