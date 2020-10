Coronavirus, il Civico di Palermo sempre in affanno: il pronto soccorso resta aperto solo per i positivi

Il pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo potrebbe restare aperto, al momento, per accogliere solo i malati Covid continuando a dirottare gli altri pazienti nelle altre strutture sanitarie. Rispetto a due giorni fa, come riporta Fabio Geraci in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, la situazione è migliorata e non c’è il pienone con la gente in attesa dell’ossigeno in ambulanza ma anche ieri, tra spostamenti e ricoveri, gli operatori hanno accettato una ventina di persone con il Coronavirus e sono stati occupati circa cento posti dei 120 attrezzati nei reparti Covid.

Dietro alla decisione di lasciare tutto così com’è, ci sarebbe anche un’altra ragione, strettamente tecnica: solo il pronto soccorso dell’ospedale Civico dispone del personale e degli strumenti per affrontare una grande ondata di positivi con i sintomi del Covid-19.

L'articolo completo sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola

