Corruzione e abuso d'ufficio, controlli nella sede dell'Ast di Palermo

Le ipotesi di reato sono corruzione e abuso d'ufficio. Sono in corso i controlli della guardia di finanza nella sede dell'Ast a Palermo, l’azienda regionale che si occupa del trasporto extraurbano. La scorsa settimana la guardia di finanza ha perquisito la sede dell’Ast in via Caduti Senza Croce ascoltando tra gli altri presidente, vice presidente e direttore generale.

L'obiettivo sarebbe stato quello di acquisire alcuni atti amministrativi relativi ad incarichi e appalti aggiudicati o ancora in corso di aggiudicazione. Al momento dell’accesso i finanzieri hanno chiesto ai vertici dell’Ast di essere presenti e consegnare, fra le altre cose, anche i loro smartphone.

