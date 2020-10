Vittima di un incidente si perde nelle campagne di Isnello, ritrovato in stato confusionale

Vittima di un incidente stradale, esce dall'auto ma si perde, intorno a mezzanotte e mezza, nelle campagne di Isnello. I carabinieri hanno allertato subito la sala operativa dei Vigili del Fuoco di Palermo e sul posto si sono recate immediatamente una squadra operativa, una squadra SAF (Speleo Alpino Fluviale), i piloti del Nucleo SAPR (Sistema Aeromobili Pilotaggio Remoto) e un UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con funzioni di coordinamento.

Sono state organizzate diverse squadre per effettuare la ricerca fino al ritrovamento dell’auto incidentata. I vigili del fuoco hanno perlustrato tutte le aree e grazie alle luci di via del drone in volo sulla zona di ricerca, la persona dispersa, intorno alle 4 di oggi, si è avvicinata nei pressi dell’Unità di Comando Avanzato.

L'uomo era in stato confusionale e con escoriazioni, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.

© Riproduzione riservata