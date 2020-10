Coronavirus, positivi due parroci a Carini

Positivi al Coronavirus due sacerdoti della Chiesa San Giuseppe alla stazione di Carini. A comunicare la notizia è stato Don Angelo Inzerillo, parroco della medesima parrocchia e della Chiesa Maria SS. Delle Grazie di Villagrazia di Carini.

Padre Inzerillo ha scritto una dichiarazione, ieri sera, con la quale rende nota la positività al Covid-19 dei due parrocchiani. Lui stesso si sottoporrà al tampone nella giornata di oggi ed ha fatto sapere che i due sacerdoti risultati positivi qualche ora fa sono del tutto asintomatici.

“Carissimi amici, desidero comunicare che stamattina ho fatto fare il tampone a Padre Justin e a Padre Jomon perché il Padre Justin accusava qualche lieve fastidio – scrive Don Inzerillo -. Poco fa mi è arrivato il responso dal laboratorio di analisi cliniche: sono entrambi positivi "ma completamente asintomatici". Di conseguenza domani farò pure io il tampone anche se da stasera mi metto in quarantena. Ho sentito il Vescovo per informarlo e abbiamo convenuto di chiudere la Chiesa della Stazione dopo avere effettuato la sanificazione. Di conseguenza già a partire da oggi pomeriggio non celebreremo la messa. Vi faremo sapere quando ricominceranno le celebrazioni. Nella parrocchia Maria Santissima delle Grazie in Villagrazia le celebrazioni continueranno regolarmente, grazie alla affettuosa collaborazione di don Giacomo, don Salvatore e fra Salvino. GRAZIE Don Angelo”.

