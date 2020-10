Coronavirus, un caso all'asilo nido "Altarello" di Palermo: scatta la chiusura

A seguito di un caso accertato di positività al Covid-19, è stata chiusa in via precauzionale la scuola dell'infanzia comunale ‘Altarello’.

Il servizio educativo è stato sospeso, il nido comunale chiuso in attesa della procedura di sanificazione e i genitori avvertiti. Il personale dell'asilo è in smart working in attesa che l’Asp attivi le procedure previste dai Protocolli anti-Covid per la riapertura.

Intanto è stata chiusa anche la sede del Garante per l’infanzia e l’adolescenza a causa della rilevata positività del congiunto di un dipendente che deve ancora sottoporsi al tampone. Lo rende noto il Comune di Palermo spiegando che "si darà notizia della riapertura dopo che saranno prese tutte le necessarie misure per la sicurezza del personale".

Ieri, a seguito di un caso accertato di positività al Covid-19, è stata chiusa anche la palestra San Ciro a Palermo. Scoperto anche un caso a Palazzo Comitini e ai Cantieri culturali in via Paolo Gili. Per quest'ultima struttura è stata disposta la chiusura e la sanificazione di locali della portineria e della palazzina uffici, e il personale è stato posto in modalità "lavoro agile".

© Riproduzione riservata