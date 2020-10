Coronavirus, positivo a palazzo Comitini: questa mattina c'erano Orlando e Musumeci

Caso positivo a palazzo Comitini a Palermo, sede della ex Provincia. Un impiegato che lavora negli uffici della città metropolitana si trova in isolamento. L’Asp ha iniziato ad eseguire il tracciamento con i tamponi alle persone vicine al dipendente. Questa mattina a Palazzo Comitini in sala Martorana c'è stato un incontro a cui hanno preso parte il presidente della Regione Nello Musumeci e il sindaco metropolitano Leoluca Orlando, l’assessore regionale al Territorio Toto Cordaro e l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera .

«Il dipendente lavora - spiegano dalla città metropolitana - in una parte del palazzo lontana dalla sala Martorana». Il palazzo oggi è chiuso e sarà sanificato. Domani sarà riaperto.

© Riproduzione riservata