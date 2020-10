Incidente a Palermo, frontale all'alba vicino all'Ucciardone: due feriti

Paura questa mattina per un incidente in via Piano dell'Ucciardone a Palermo, dove due macchine si sono scontrate all'alba. Due persone rimaste ferite, con un trentenne ricoverato all'ospedale Civico, dove è arrivato in codice rosso trasportato dal personale del 118.

Secondo quanto ricostruito dall'infortunistica della polizia municipale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi, le due auto, una Fiat 600 e una Fiat Idea, si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare: con ogni probabilità, una delle due vetture non ha rispettato la precedenza. Più gravi le condizioni del trentenne che era a bordo della 600, più lievi le ferite dell'altro autista. Indagini in corso per ricostruire la dinamica.

